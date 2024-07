Huisartsen Utrecht beraden zich over uitbesteding diagnostiek

De huisartsenorganisaties willen daarvoor eerst een nieuwe visie opstellen ten aanzien van diagnostiek.

Versnipperd

Het huidige aanbod van diagnostiek in de provincie Utrecht is versnipperd geraakt en verdeeld over de eerste- en tweede lijn. Daarnaast is de markt enorm in beweging. Zo werd diagnostisch centrum Saltro enkele jaren geleden overgenomen door multinational Unilabs. Hierdoor is de unieke positie van het huisartsenlaboratorium ‘van, door en voor huisartsen’ ingrijpend veranderd, zo vinden de huisartsen.

Ziekenhuizen

Aan de andere kant hebben de drie regionale ziekenhuizen, het Diakonessenhuis, het Sint Antonius ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum zich recent verenigd in de coöperatie ELD, die ook eerstelijns diagnostiek aanbiedt. Sam Siemssen, algemeen-directeur van RegiozorgNU: "Voor onze huisartsen en hun patiënten willen wij als regionale huisartsenorganisties het gehele diagnostisch proces zo goed mogelijk organiseren en toekomstbestendig maken. We willen dan ook samen met aanbieders tot doelmatige diagnostiek komen, die laagdrempelig, toegankelijk en van hoge kwaliteit is en waar kennis en innovatie leidend zijn."

Eerstelijns diagnostiek

Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) speelt een belangrijke rol binnen de huisartsenzorg. Het gaat hierbij om diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners, vooral van huisartsen. Er is een breed scala van diagnostisch onderzoek beschikbaar, van bloedonderzoek tot scans. In weinig sectoren gaat de innovatie zo snel als in de diagnostiek. Dat geldt zowel voor hoe en waar materiaal afgenomen kan worden en de laboratoriumbepalingen als voor de verwerking en het beschikbaar stellen van uitslagen aan huisartsen en patiënten.

Plan van aanpak

De vier RHO’s, Unicum, Huisartsen Utrecht Stad, Huisartsen Eemland en RegioZorgNU, hebben iDx, een onafhankelijk kennispartner en adviesbureau op het gebied van diagnostiek in de huisartsenzorg, gevraagd om samen met de huisartsen een nieuwe visie te ontwikkelen over hoe het diagnostisch proces er in de toekomst uit komt te zien en een concreet plan van aanpak op te stellen hoe daartoe te komen. Het plan moet in augustus klaar zijn.