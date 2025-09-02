DICA en IKNL gaan fuseren

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en het Integraal Kankercentrum (IKNL) willen per 1 januari 2026 bestuurlijk fuseren. Daarna gaan ze verder bouwen aan een gezamenlijke organisatie. Een juridische fusie staat gepland in 2027, zo is te lezen op de website van IKNL .

Kennisinstituut IKNL volgt met de Nederlandse Kankerregistratie de zorg voor patiënten met kanker. DICA organiseert op zijn beurt 26 kwaliteitsregistraties.

Eén loket voor data

In het afgelopen jaar hebben DICA en IKNL onderzocht hoe ze konden samenwerken. “Met een fusie kunnen we de continuïteit van de dienstverlening van beide organisaties waarborgen, elkaar aanvullen en onze expertise en middelen efficiënter inzetten. Denk aan het gezamenlijk ondersteunen van de regio’s met waardevolle inzichten door het organiseren van spiegelsessies en het leveren van regiorapportages. Ook willen we één loket voor data-aanvragen creëren en werken we toe naar harmonisatie en standaardisatie in datasets van kwaliteitsregistraties en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)”, zo is te lezen bij IKNL.

Krachten bundelen

Bente Jorritsma, voorzitter raad van bestuur van DICA: “Met deze fusie zetten we de volgende stap in het bundelen van onze krachten. Zo kunnen we patiënten, zorgprofessionals en partijen in de zorg nog beter ondersteunen – samen bereiken we meer dan ieder van ons afzonderlijk zou kunnen.”



Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL: “Door onze krachten te bundelen, kunnen we bijdragen aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland en een belangrijke rol van betekenis spelen in de uitdagingen waar de zorg voor staat.” Suzanne Verboort, lid raad van bestuur IKNL vult aan: “De fusie is meer dan een bestuurlijke verandering: het is een kans om met elkaar nieuwe verbindingen te leggen, de samenwerking te verdiepen en trots te zijn op wat we samen bereiken.”