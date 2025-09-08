Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Diëtisten waarschuwen voor infusen met vitaminen

,

Steeds meer mensen nemen een infuus met vitamine, maar dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Mensen die langdurig te veel vitamines binnenkrijgen, kunnen onder meer schade aan lever en nieren, gevoelloosheid in handen en voeten en hoofdpijn oplopen.

Volgens de NVD zijn zulke vitamine-aanvullingen niet nodig voor mensen die gezond zijn, gezond eten en geen vitaminetekort hebben. De NVD opent daarom een ‘meldpunt misleidende voedingsadviezen’.

Het programma Radar van AVROTROS heeft met een verborgen camera opnames gemaakt bij enkele klinieken die de infusen aanbieden. Zij controleren niet of mensen een tekort aan vitamine hebben en hoe ze eten. Volgens de makers heeft één vitaminedosis een zeer hoge dosis B6. De beelden zijn te zien in de uitzending van maandagavond op NPO2. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 sep 2025 Nieuw zorgakkoord ondertekend, opbrengsten vorig akkoord twijfelachtig
8 sep 2025 Diëtisten waarschuwen voor infusen met vitaminen
8 sep 2025 Geen zorginstellingen meer bij geitenhouderijen in Bernheze
8 sep 2025 Inentingscampagne tegen RS-virus van start
8 sep 2025 RVS: aanpak van vergrijzing spreekt zichzelf tegen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties