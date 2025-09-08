Diëtisten waarschuwen voor infusen met vitaminen

Steeds meer mensen nemen een infuus met vitamine, maar dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Mensen die langdurig te veel vitamines binnenkrijgen, kunnen onder meer schade aan lever en nieren, gevoelloosheid in handen en voeten en hoofdpijn oplopen.

Volgens de NVD zijn zulke vitamine-aanvullingen niet nodig voor mensen die gezond zijn, gezond eten en geen vitaminetekort hebben. De NVD opent daarom een ‘meldpunt misleidende voedingsadviezen’.

Het programma Radar van AVROTROS heeft met een verborgen camera opnames gemaakt bij enkele klinieken die de infusen aanbieden. Zij controleren niet of mensen een tekort aan vitamine hebben en hoe ze eten. Volgens de makers heeft één vitaminedosis een zeer hoge dosis B6. De beelden zijn te zien in de uitzending van maandagavond op NPO2. (ANP)