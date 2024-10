Digitaal Gezondheidscentrum krijgt transformatiegelden toegekend

Het gezondheidscentrum krijgt 16,9 miljoen euro de transformatie van de chronische zorg en ondersteuning in de regio Kennemerland.

Samenwerkende partijen

Het DGC begeleidt mensen met chronische ziekten. Het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsen Midden en Zuid Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen startten in 2023 het DGC. “Voor ons zien we duizenden mensen met chronische ziekten die meerwaarde ervaren van deze integrale begeleiding. Door effectieve netwerkzorg met zorg en welzijn en inzet van digitale middelen, draagt het DGC bij aan zelfmanagement van mensen met chronische ziekte. De ambitie is om het aantal partners uit te breiden naar meerdere zorg- en welzijnsorganisaties”, aldus de samenwerkende partijen.

Transformatiegelden uit Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het IZA staan afspraken om de transformatie naar passende zorg te versnellen. Hiervoor stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2,8 miljard euro beschikbaar tot en met 2027. De genoemde zorgorganisaties en gemeenten ontvangen 16,9 miljoen euro om de transformatie van het Digitaal Gezondheidscentrum te realiseren.