Digitaal leefstijlplatform verwijst 5000 patiënten door

Ruim vijfduizend patiënten zijn inmiddels doorverwezen via het digitale leefstijlplatform Beter Verwijs. Het platform maakt het voor zorgverleners eenvoudiger om patiënten te koppelen aan lokale leefstijl- en ondersteuningsprogramma’s. Daarmee krijgt digitale zorg een steeds grotere rol in de ondersteuning van mensen met een chronische aandoening.

In Nederland leven ruim negen miljoen mensen met een leefstijl-gerelateerde chronische ziekte, stellen de initiatiefnemers. Leefstijlzorg kan volgens hen een belangrijk onderdeel van hun behandeling zijn, maar zorgverleners vinden vaak moeilijk hun weg in het versnipperde regionale aanbod. Het digitale platform Beter Verwijs moet die drempel verlagen.

Interventie

Via het platform kunnen artsen patiënten doorverwijzen naar onder meer een gecombineerde leefstijlinterventie, buurtsportcoach, fysiotherapeut of slaapoefentherapeut. Ook verwijzingen naar ondersteuning bij stress, slaap, geldzorgen of eenzaamheid zijn mogelijk. Binnen het landelijke Beter Gezond-programma, dat leefstijlzorg structureel wil verankeren, maken achttien ziekenhuizen gebruik van Beter Verwijs. Het systeem is geïntegreerd met het elektronische patiëntendossier HiX, aan een koppeling aan andere systemen wordt gewerkt.

Thuismonitoring

Het landelijke programma Vliegwiel, onderdeel van Patiëntenfederatie Nederland, ondersteunt de ontwikkeling van digitale zorg en juicht de samenwerking tussen online platforms en lokale initiatieven toe. “Chronische patiënten kunnen voor hun aandoening thuismonitoring krijgen, maar hebben vaak ook een leefstijlinterventie nodig om echt grip te krijgen op de gezondheid. Door digitale platforms en lokale netwerken slim te combineren, maken we zorg effectiever en toegankelijker”, zegt projectleider Jaimy Loppies. Zij roept regio’s en zorgnetwerken op om de mogelijkheden van digitale verwijzing te benutten.

SLIMMER Online

Een van de aanbieders is SLIMMER Online, een digitale gecombineerde leefstijlinterventie van de onderneming Ancora Health. Deelnemers krijgen persoonlijke coaching en wekelijkse online sessies, maar worden ook gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten in hun eigen buurt. Oprichter Rahul Gannamani benadrukt dat de kracht van digitale begeleiding vooral ligt in de combinatie met het lokale netwerk. “Deelnemers profiteren van digitale begeleiding én van de kracht van hun eigen lokale netwerk.”

Digitale zorg niet vanzelfsprekend

Gannamani wijst er tegelijkertijd op dat digitale zorg niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ongeveer 2,5 tot 4,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met apps, portalen of digitale loketten. “Digitale zorg is daarom geen vervanging van persoonlijk contact, maar een hulpmiddel om de toegang tot zorg en ondersteuning juist te vergroten”, zegt hij.