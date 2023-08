Digitale huisartsenpost Spreekuur.nl zet opmars voort

Het aantal digitale consulten bij huisartsenpraktijken via Spreekuur.nl is het afgelopen halfjaar verdrievoudigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022. Dat blijkt uit cijfers van Spreekuur.nl.

Via Spreekuur.nl krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor vragen over bijvoorbeeld wonden, oogklachten, koorts en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor. Daarbij doorlopen ze digitaal een menu van vragen voor de triage en anamnese. Patiënten kunnen ook een foto of video toevoegen.

Digitaal consult

Vervolgens krijgt de eigen huisartsenpraktijk van de patiënt deze informatie overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem. De huisarts of doktersassistent kan vlot het consult afhandelen via een chat. Patiënten kunnen hun vraag 24/7 stellen. Binnen een werkdag ontvangen zij antwoord van hun eigen huisartsenpraktijk.

Spreekuur.nl

Spreekuur.nl is een initiatief van ict-leveranciers Topicus en DigiDok. Het begon maart 2020, bij het begin van de coronacrisis, in huisartsenpost Eemland in Amersfoort en Barneveld. Een maand later sloot Huisartsenpost Rijnmond aan. In eerste instantie was het bedoeld als tool voor digitale huisartsenposten voor dringende vragen in de avonden en weekenden. Inmiddels is Spreekuur.nl 24/7 beschikbaar bij zo’n 44 huisartsenpraktijken door het hele land. Huisartsenpraktijken gebruiken Spreekuur.nl als middel om digitale vragen van hun eigen patiënten veilig en snel te kunnen beantwoorden.

300 procent groei

Deze praktijken draaiden in het eerste halfjaar van dit jaar 300 procent meer digitale consulten vergeleken met de eerste helft van 2022. De sterke groei is te danken aan meerdere oorzaken. Zo zetten huisartsenpraktijken het actiever in. Bovendien zijn er nieuwe praktijken begonnen. Verder kunnen patiënten met meer vragen terecht in Spreekuur.nl.

Veel voorkomende vragen van patiënten in Spreekuur.nl gaan over huidklachten, been/knie/heup-klachten, oogklachten, rug/nek/schouder-klachten, anticonceptie en hoesten. Ruim 59 procent van de vragen wordt binnen 60 minuten beantwoord door de praktijk, meer dan 40 procent zelfs binnen 30 minuten.

Yuri Samandar, huisarts bij huisartsencentrum Axel: “We zijn heel tevreden over de groei in het aantal digitale consulten. Met Spreekuur.nl stellen we de patiënt centraal. Het doel is: kortere wachttijd, kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en minder werkdruk voor onze huisartsen en doktersassistenten.”