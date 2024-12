Digitale zorgprijs voor oplossingen die alarmdruk verlagen

De digitale zorgprijs is een stimuleringsprijs voor studenten met een innovatief idee op het gebied van zorgtechnologie. De studenten ontvingen een cheque van 1000 euro uit handen van VWS-minister Fleur Agema.

Digitale oplossingen

Aanleiding voor het onderzoek was de overmatige hoeveelheid alarmen op de neonatale intensive careafdeling (NICU) van Isala Zwolle. Elk uur gaan er per bedje gemiddeld 74 alarmen af. Dat leidt tot alarmmoeheid bij verpleegkundigen. Iets wat levensgevaarlijk kan zijn voor de kwetsbare baby’s.

Het onderzoek van de drie studenten laat zien hoe digitale oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de alarmdruk. “Een van die oplossingen is een voetpedaal, waarmee zorgprofessionals alarmen snel uit kunnen zetten als ze tijdens het verlenen van zorg met hun handen in een couveuse zitten”, legt Foks uit. De Haas: “Er wordt al vervolgonderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar welke oplossingen het meest impact hebben of het meest nodig zijn.”

Inzet van technologie

“Het zijn alle vijf prachtige initiatieven”, benadrukt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Deze studenten zijn opgegroeid met technologie en weten als geen ander hoe ze die in kunnen zetten. In opleidingen is er steeds meer aandacht voor. Heel belangrijk, want de rol van technologie in de zorg wordt steeds groter. Er worden steeds meer handige tools ontwikkeld om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker en efficiënter te maken én patiënten en cliënten beter te kunnen helpen.”

Afgelopen zomer konden studenten hun initiatief insturen. Uit de aanmeldingen selecteerde een vakjury in totaal vijf genomineerden. Naast het aantal stemmen van het publiek is ook het oordeel van de jury meegerekend.