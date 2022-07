Digitalisering moet ouderenzorg toegankelijk houden

Ouderen die zorg nodig hebben, moeten in de toekomst waar mogelijk digitaal en op afstand worden geholpen. Op die manier moet ouderenzorg minder arbeidsintensief en betaalbaarder worden, schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer. Ze presenteert het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) maandag in Vianen in Utrecht. Het plan moet ouderen zelfredzamer maken, met een passend huis waar ze langer kunnen blijven wonen.

Waar de wijkverpleging nu nog aan huis komt, wordt in de plannen van de minister straks beeldbellen het uitgangspunt. Een slimme robot kan mensen eraan herinneren dat zij op tijd hun medicijnen innemen, en sensoren waarschuwen de verpleegkundige als iemand is gevallen. “Veel van deze technologie bestaat nu ook al”, benadrukt Helder bij de presentatie. “Het klinkt spannend, maar dat valt mee.”

770 miljoen

De komende vijf jaar komt 770 miljoen euro beschikbaar voor de WOZO-plannen. Een omslag is volgens Helder hard nodig om de ouderenzorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het aantal mensen dat een beroep doet op zorg neemt de komende jaren door de vergrijzing snel toe en er komen niet in hetzelfde tempo nieuwe medewerkers bij.

Verandering van denken

Voor de wijkverpleging kan het ook fijn zijn om meer ouderen via beeldbellen te helpen, zegt Helder. “Zo hoeft de verpleging niet met de auto alle huizen langs in de wijk, maar kan ze wel ouderen helpen met vragen.” Ze realiseert zich dat er wellicht “een verandering van denken” nodig is, “maar dat is altijd het geval”. Als het aan de minister ligt, worden zorgmedewerkers voortaan opgeleid met de technologische aanpassingen die eraan komen.

Nadenken over toekomst

Het is ook belangrijk dat 60-plussers vaker gaan nadenken over de toekomst, vertelt Helder. “Zij kunnen zich afvragen hoe zij later nog actief zullen zijn of hoe zij zelfstandig blijven wonen. Daar kunnen ze ook hulp bij krijgen.”

Woonvormen

Corrie Klever (84) is vrijwilliger in het zorgcentrum Hof van Batenstein in Vianen, waar het plan maandagochtend wordt gepresenteerd. Zij vertelt de minister in elk geval dat ze hoopt juist niet zelfstandig te blijven wonen. “Als ik straks slecht ter been ben, en niet meer vrijwilliger kan zijn, dan wil ik juist hier wonen. Anders zit ik thuis alleen.”

Volgens de minister moeten ‘geclusterde woonvormen’ voor bijvoorbeeld eenzame ouderen uitkomst bieden. “En als u dat echt nodig heeft, dan is er nog een plek in het verpleeghuis”, vertelt Helder aan Klever.

Randvoorwaarden

Verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde laten in een gezamenlijke verklaring weten dat ze belangrijke punten in de plannen van de minister missen. Zo willen ze dat de hoeveelheid administratie in de zorg naar beneden gaat. “Zorg voor tijd en ruimte voor de professionals, vul randvoorwaarden in om te kunnen werken en wees zorgvuldig en realistisch in wat je kunt verwachten. Als je de ouderenzorg écht wilt veranderen, begin je bij de behoefte van (kwetsbare) ouderen en de manier waarop professionals hieraan tegemoet kunnen komen.” (ANP)