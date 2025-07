Dijklander Ziekenhuis brengt oogzorg onder bij Eyescan

De oogheelkundige zorg van het Dijklander Ziekenhuis wordt vanaf deze datum voortgezet in een nieuwe organisatie: Dijklander-Eyescan C.V.. Dankzij deze samenwerking met een private equitypartij kunnen patiënten in de hele regio rekenen op toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige oogzorg.

Tekort aan oogartsen

De afdeling Oogheelkunde van het Dijklander Ziekenhuis kampt al langer met een tekort aan oogartsen. Paul Nijssen, lid van de raad van bestuur: “Met de samenwerking met Eyescan bundelen we onze krachten, zodat we beter aan de zorgvraag kunnen voldoen, wachtlijsten kunnen terugdringen en ook oogheelkundige spoedzorg kunnen blijven bieden.”

Patiënten kunnen straks terecht op hun vertrouwde locaties bij de zorgverleners die ze kennen. Toch blijft niet alles bij het oude. Zo komen er nieuwe oogartsen bij en komt alle communicatie voor patiënten voortaan vanuit Eyescan. Oogpatiënten hoeven voortaan niet meer voor hun afspraak in te checken en aan te melden. Ook de patiëntendossiers worden overgezet.

Eyescan

Jannes Janssens, CEO van Eyescan, is enthousiast over de nieuwe samenwerking: “Onze focus in 2025 ligt op het vergroten van de capaciteit, zodat de wachttijden korter worden. Een eerste stap is al gezet met de uitbreiding van het team van oogartsen, naast de vertrouwde specialisten binnen het Dijklander Ziekenhuis.”

Eyescan werkt met meerdere ziekenhuizen samen. Op deze manier wil Eyescan een belangrijke bijdrage leveren in de acute oogheelkunde in de verschillende regio’s. Janssens: “Dankzij de samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis kunnen we de continuïteit van de oogheelkundige zorg – inclusief spoedzorg – voor alle patiënten in Waterland en West-Friesland waarborgen.”