Dijkstra laat extra voorraden aanleggen van schaarse medicijnen

In verband met tekorten aan bepaalde medicijnen laat het kabinet verplicht extra voorraden hiervan opbouwen, schrijft demissionair zorgminister Pia Dijkstra in een Kamerbrief.

Ze kiest daarbij voor een extra voorraad van enkele maanden van essentiële antibiotica waar al tekorten van waren, antibiotica voor kinderen en van het astmamedicijn salbutamol aerosol. Vooral aan dit laatste middel – een veel voorgeschreven pufje – bestaan “hardnekkige tekorten”.

Astmamedicijn

Dijkstra volgt hierin een wens van de Tweede Kamer, die vindt dat de tekorten van bepaalde middelen snel moeten worden aangepakt. Gebruikers van deze medicijnen hebben soms fors gezondheidsnadeel als zij hun eigen medicijn niet krijgen omdat apothekers die niet meer kunnen leveren. Sinds kort mogen apothekers tijdelijk het astmamedicijn uit andere landen importeren. De minister wijst erop dat in andere landen ook medicijntekorten zijn en dat bredere en structurele maatregelen nodig zijn.

Krapte tot aan de herfst

Dijkstra gaat met leveranciers en groothandels in gesprek om te kijken op welke manier zij een verplichte voorraad kunnen aanhouden. Er is al een reguliere verplichting om een voorraad aan te houden van acht weken. Maar daar moeten nu enkele maanden voorraad bij komen. Met de opbouw moet snel worden begonnen om de komende winter niet opnieuw tekorten te krijgen. De minister verwacht dat de huidige krapte aan deze middelen nog zeker tot aan de herfst blijft.

De extra voorraden moeten komen binnen de bestaande keten, bij de groothandels. Een centraal (nood)depot of bij het RIVM is volgens Dijkstra niet wenselijk, omdat dit de markt verstoort, duur is en ingewikkeld is om te regelen. (ANP)