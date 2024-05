Dijkstra spoort zorgverzekeraars aan tot een gezamenlijk contracteerproces

Het afgelopen overstapseizoen zijn er ruim 1,3 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. “Dit betreft het één na hoogste overstappercentage vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006”, schrijft demissionair VWS-minister Pia Dijkstra in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2023 stapte 7,4 procent van de verzekerden over. “Het afgelopen contracteerseizoen is aanzienlijk beter en tijdiger verlopen dan vorig jaar”, schrijft Dijkstra. Op 22 december 2023 was in ongeveer 90 procent van de onderhandelingen duidelijk of er een contract werd gesloten of niet.

IZA

De samenwerking tussen de IZA-partijen resulteert volgens Dijkstra in betere voorlichting voor verzekerden dan het voorgaande contracteer- en overstapseizoen. “Dit heeft er ook toe geleid dat voor verzekerden eerder bekend was met welke zorgaanbieder een zorgverzekeraar een contract had afgesloten.”

Verder hebben zorgverzekeraars tijdens het overstapseizoen uniforme kernboodschappen gebruikt, stelt Dijkstra. “Voor volgend jaar wordt ingezet op een verdere verbetering van deze kernboodschappen en wordt verkend hoe de informatieverstrekking van zorgaanbieders aan verzekerden rondom niet-gecontracteerde zorg verbeterd kan worden.” In de publiekvoorlichting vanuit VWS rond het overstapseizoen is extra aandacht besteed aan voorlichting aan verzekerden met een lagere sociaaleconomische positie. “Er moeten echter nog wel stappen gezet worden in de informatievoorziening rond niet-gecontracteerde zorg.”

Gezamenlijk contracteerproces

Daarnaast roept Dijkstra de betrokken partijen op te blijven investeren in een gezamenlijk contracteerproces. Zodat er met elkaar ‘een cultuur- en gedragsverandering tot stand gebracht wordt en de beweging naar passende zorg via de contractering wordt bevorderd’.