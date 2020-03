Directeur Vaessens vertrekt bij PGOsupport

Vaessens heeft van PGOsupport een ondernemende kennis- en adviespartner gemaakt voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Rode draad hierbij is dat PGOsupport zorg en ondersteuning biedt die aansluit bij de behoeften en keuzen van burgers, patiënten en cliënten. “Nu deze stappen in de organisatie gezet zijn, wil ik de bakens verzetten”, zegt Vaessens. “Voor de organisatie is het tijd voor een nieuwe bestuurder. Voor mij is het tijd om ruimte te maken om op zoek te gaan naar een nieuwe opdracht.”

De raad van toezicht is Vaessens erkentelijk voor zijn inspanningen. “Onder Joos’ leiding is de impact van PGOsupport vergroot en verbreed”, zegt voorzitter Lottie van Starkenburg. “We hebben alle vertrouwen in de organisatie die hij heeft neergezet.”