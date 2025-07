Dit gaat VWS doen met een reeks moties; restitutiepolis komt waarschijnlijk niet terug

Er lijkt toch echt geen restitutiepolis te komen volgend jaar en ook geen flexibilisering van de arbeidstijden in de zorg. Wel is er voor het eerst een overzicht van de woonzorgcomplexen in Nederland. Er liggen nogal wat moties bij de bewindspersonen en in één document geven ze een update over ruim 20 Kamermoties.

Illustratie gemaakt met behulp van chatgpt



Zo reageert de minister op de motie om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar weer restitutiepolissen aanbieden.

Zeldzame aandoeningen

Dit jaar boden de verzekeraars voor het eerst geen restitutiepolis meer aan. VWS heeft de wens overgebracht om de polis terug te laten komen aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en die belooft het te agenderen. Maar de belangenclub zegt nog geen signalen te hebben dat zorgverzekeraars de restitutiepolis weer zullen aanbieden.

Een motie voor een nationaal plan voor zeldzame aandoeningen lijkt wel iets in gang te zetten. Eind december moet er een plan liggen voor onder meer verbeterde samenwerking en het beter delen van data tussen ziekenhuizen en andere zorgdomeinen Naar schatting heeft 6 tot 8 procent van de Nederlandse bevolking een van de 8.000 zeldzame aandoeningen.

Woonzorgcomplexen

Ook is een inventarisatie gedaan naar de aantallen geclusterde wooncomplexen met 24-uurs langdurige zorg. Kamerleden Agnes Joseph en Elke Slagt-Tichelman maakten zich zorgen over hoeveel geclusterde woonzorgcomplexen er eigenlijk zijn, gezien de vergrijzing.

VWS schakelde TNO in en de onderzoekers kwamen met de volgende getallen. In Nederland blijken er 2.678 geclusterde wooncomplexen met minstens 12 wooneenheden te zijn. De meesten staan in Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Ruim 2.000 daarvan bevinden zich in een zorginstelling.

Vetorecht fusie ziekenhuizen

Een motie om flexibilisering van de arbeidstijdenregelgeving in de zorg te onderzoeken leidt tot niets. Het idee was dat dit had kunnen bijdragen aan de duurzame inzet en het werkplezier van zorgmedewerkers. Maar VWS heeft gesproken met de sociale partners en die zagen dat niet zitten. De bestaande wetgeving biedt genoeg ruimte en verdere flexibilisering weegt niet op tegen de risico’s.

Verder was er een motie om lokale overheden, personeel en patiënten instemmingsrecht te geven bij fusies of sluitingen van ziekenhuizen. Die gaat er niet komen, hoewel VWS wel met een handreiking komt over de invloed van belanghebbenden. Wel komt er een “zwaarwegend adviesrecht” voor de burgemeester van een gemeente nadat de Kamer eerder stemde voor een amendement.