Dit zijn volgens ZN de gemiste kansen en knelpunten in de Wegiz

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de Wet gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat in een brief aan de Kamer weten dat een aantal belangrijke onderdelen in en rond de wet ontbreken. Onder meer het ontbreken van een open API-verplichting in de Wegiz is volgens zorgverzekeraars een gemiste kans.

Zorgverzekeraars willen dat de minister via de nieuwe wet softwarebedrijven verplicht tot het gebruiken van open application programming interfaces (API’s) waardoor de koppeling met andere systemen en opschaling makkelijk en zonder extra hoge kosten mogelijk is. Het ontbreken van een open API-verplichting in de Wegiz is volgens zorgverzekeraars een andere gemiste kans. “De overheid zou via de wet een krachtig signaal aan softwareleveranciers kunnen afgeven dat misbruik van marktmacht niet wordt getolereerd. Zonder open-API-verplichting in de Wegiz kunnen softwarebedrijven eigen standaarden blijven gebruiken met als gevolg hoge kosten voor gegevensuitwisseling en het risico op hoge winstmarges voor rekening van de premiebetaler”, aldus ZN.

Afwegingskader generieke voorzieningen

Ook ontbreekt het toegezegde afwegingskader voor generieke voorzieningen. “Dit is nodig voor basisvoorzieningen zoals veilige identificatie, een zorgadresboek en een toestemmingsvoorziening. Ze zijn onmisbaar voor goede en veilige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Een goede inzet van de Wegiz is alleen mogelijk is met dit afwegingskader”, aldus ZN.

Dat kader zou er al moeten zijn, maar de minister laat in een brief weten dat het pas eind dit jaar beschikbaar komt. Tot die tijd komen er kortetermijnoplossingen. Zorgverzekeraars vrezen dat de ontwikkeling van de generieke voorzieningen hierdoor onnodig stagneert.

Pgo-verplichting

Tot slot pleit ZN voor het opnemen van een pgo-verplichting in de Wegiz. Dit betekent dat gegevensuitwisseling die via de Wegiz wordt ingericht ook altijd een koppeling heeft met de persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten. Hierdoor hebben patiënten altijd inzage in gegevensuitwisselingen tussen hun behandelaren. “Het is belangrijk om patiënten recht te geven op inzage in hun eigen gegevens en de uitwisseling daarvan. De Wegiz is een uitgelezen kans om dit recht op inzage te borgen.”