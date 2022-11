Dokter Drenthe en Treant werken samen om huisartsen te behouden voor regio

De samenwerking heeft volgens de organisaties een aantal voordelen: als de dienstdoende huisarts een visite rijdt, kunnen patiënten zorg blijven krijgen op de huisartsenpost en bij drukte is er nu een extra collega. De arts-assistent van de basisspoedpost van Treant ziet op zo’n avond meer patiënten en het leerproces over acute zorg wordt versneld door te werken onder supervisie van de huisarts.

Behouden voor de regio

In veel gevallen zijn de arts-assistenten in opleiding tot huisarts of hebben ze de ambitie om dit te gaan doen. Achterliggende gedachte van deze samenwerking is dan ook dat deze potentiële nieuwe huisartsen voor de regio behouden blijven.