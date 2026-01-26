Skipr

Dolle Mina’s steken abortusparagraaf uit wetboek in brand

,

Tientallen actievoerders zijn vrijdagmiddag samengekomen bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker in Amsterdam om te demonstreren voor vrouwenrechten en het recht op abortus.

De aanwezige ‘Dolle Mina’s’ staken de paragraaf over abortus uit het Wetboek van Strafrecht in brand. Drucker was een van de eerste Nederlandse feministen en de actiegroep Dolle Mina is naar haar vernoemd.

Dolle Mina bestaat 56 jaar en voor die gelegenheid voerde de actiegroep in Amsterdam op verschillende manieren actie. Zo werden op straatnaambordjes mannennamen vervangen door vrouwennamen uit de geschiedenis. Plaskrullen die mannen als urinoir kunnen gebruiken, zijn door Dolle Mina’s afgezet met lint. “Want vrouwen willen ook meer plekken in het openbaar krijgen om te kunnen plassen”, lieten de actievoerders voor het monument weten.

Toespraak

Onder anderen een van de originele oprichters van Dolle Mina hield een toespraak voor het standbeeld. “In 1970 staken wij op deze plek een korset in de fik”, zei Dunya Verwey. Ze vertelde hoe dit het begin was van de actiegroep. Vorig jaar werd de beweging nieuw leven ingeblazen. Opnieuw staken actievoerders een korset in brand. Jong en oud was vrijdag aanwezig bij het monument. “Want eens een Dolle Mina, altijd een Dolle Mina”, aldus Verwey. (ANP)

Meer over:Preventie

