Doorstart in afgeslankte vorm voor verslavingsinstelling Solutions

Verslavingszorginstelling Solutions maakt in afgeslankte vorm een doorstart. De organisatie kampt met financiële problemen, maar hoopt met de verkoop van vastgoed de continuïteit te kunnen garanderen, meldt Het Parool . Alle 170 werknemers krijgen grotendeels via de doorstart een nieuwe baan.

Solutions werd vorige week vrijdag failliet verklaard. De instelling had een belastingschuld en was in een conflict terechtgekomen over pensioengelden. Door de pandemie nam het aantal behandelingen terug, maar Solutions kwam niet in aanmerking voor overheidssteun.

Belastingschuld

Met de verkoop van de kliniek in Voorthuizen wordt de belastingschuld van 6 tot 7 miljoen euro grotendeels afgelost, vertelt de curator aan het dagblad. “De organisatie heeft goede liquide prognoses. De problemen zijn vooral te herleiden tot het verleden.” Directeur Michael de Munnik verzekert dat de huidige vijfhonderd cliënten nog steeds behandeld kunnen worden bij Solutions.