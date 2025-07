Doorstroom uit ziekenhuis stokt bij ruim een kwart van de ouderen

Meer dan een kwart van de oudere patiënten ligt onnodig lang in het ziekenhuis. Dat blijkt uit berichtgeving van het AD over een landelijke flitsmeting van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Aan de flitsmeting deden alle 38 ziekenhuizen met afdelingen speciaal voor ouderen mee. Op twee meetdagen – in januari en juni – werd bij ruim 1100 opgenomen patiënten gekeken hoeveel van hen op een verkeerd bed lagen.

Ontbrekende nazorg

Daaruit blijkt dat de doorstroom dagelijks bij honderden ouderen stokt, zeker in de zomermaanden. Respectievelijk 35 en 27 procent verbleef in het ziekenhuis vanwege ontbrekende nazorg in het verpleeghuis of in de thuiszorg. “Dit zijn mensen die hun tas al hebben gepakt, omdat ze medisch gezien klaar zijn voor vertrek”, zegt geriater Esther Cornegé-Blokland, voorzitter van de NVKG. Maar die doorstroming blijft stokken. Als deze groep ouderen twee dagen te veel in het ziekenhuis ligt, kost de zorg al zo’n 280.000 euro extra. (ANP/AD)