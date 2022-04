Dorine Slaats-Willemse benoemd tot bijzonder hoogleraar

Dorine Slaats-Willemse is per 1 april 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar psychologie aan de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog (Stichting WKK) in samenspraak met het NIP en de NVGzP.

De kersverse bijzonder hoogleraar is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht, en senior onderzoeker en praktijkopleider voor de specialistische psychologenopleidingen bij Karakter en Denkkracht. Zij is gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen op het snijvlak van psychiatrie, neurologie en kindergeneeskunde.

Brug tussen wetenschap en praktijk

De bijzondere leerstoel is in samenspraak met het NIP en de NVGzP ingesteld door Stichting WKK. Daarnaast waren expertisecentrum Denkkracht en kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter betrokken bij de totstandkoming ervan. De bijzondere leerstoel is in het leven geroepen om de wetenschappelijke ontwikkeling van de specialistische klinisch psychologische en klinisch neuropsychologische beroepsoefening te boosten.

“Ik zie ernaar uit de verbinding te verstevigen tussen de wetenschap en klinische praktijk in het psychologisch werkveld en in het bijzonder in de klinische kinderneuropsychologie. Samen met collega’s wil ik mij inspannen om de zorg voor patiënten met complexe ontwikkelingsstoornissen -van jong tot oud- te verbeteren, de mentale gezondheid te bevorderen (preventie) en jeugdzorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden”, aldus Dorine Slaats.