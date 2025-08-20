Skipr

Dovida overgenomen door Franse private equity reus

,

Dovida – voorheen Home Instead – komt in handen van Ardian. Dit meldt het Financieele Dagblad. Het overnamebedrag dat het Franse private equity-bedrijf heeft neergeteld is onbekend.

Afgelopen maart veranderde Home Instead haar naam naar Dovida. De naamswijziging kwam voort uit een Amerikaanse overname van Home Instead. Zes landen, waaronder Nederland, vreesden voor veranderingen, besloten zich af te scheiden van Home Instead en verder te gaan onder een nieuwe naam.

Nieuwe kans

De nieuwe holding van Dovida Group werd onderdeel van een Zwitserse groep met Paul Fritz als CEO. Een klein half jaar later heeft Ardian de holding overgekocht. Fritz blijft bij Dovida en denkt dat de overname tot nieuwe kansen en een kwaliteitsverbetering leidt,. Vermogensbeheerder Unigestion vertrekt.

Dovida heeft in Nederland dertig franchise-ondernemingen. Een franchise kan meerdere vestigingen per regio hebben. Er zijn nu 43 vestigingen. De franchise-ondernemingen dragen 8 procent af aan Dovida. De financiering van de begeleiding door de medewerkers bestaat voor 95 procent uit gecontracteerde zorg die vergoed worden uit de Wlz of de Wmo.

Geen medische ondersteuning

Dovida richt zich op ouderen die thuis willen blijven wonen, geen medische ondersteuning nodig hebben, maar wel aandacht en structuur. Ook ondersteunt Dovida mantelzorgers. Bij de organisatie werken 160 verpleegkundigen op kantoor die de coördinatie, de indicaties en kwaliteitscontroles uitvoeren. Daarnaast werken er vierduizend medewerkers, door Dovida caregivers genoemd die voor zevenduizend klanten zorgen. 

Ouderenzorg

