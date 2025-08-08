Skipr

Thema: Kwaliteit
Drie mannen aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen

Drie mannen zijn in Limburg aangehouden omdat ze via internet een illegale handel in geneesmiddelen zouden hebben gehad. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) pakte de mannen woensdag op, meldt de dienst vrijdag. De drie (29, 31 en 33 jaar) worden vrijdag voorgeleid om te bepalen of ze langer vast blijven zitten.

Bij doorzoekingen in de woningen van de verdachten en bedrijfspanden is een grote hoeveelheid geneesmiddelen in beslag genomen. Voor de geneesmiddelen is normaal gesproken een doktersrecept nodig, maar de verdachten zouden de medicijnen via hun site funcaps.nl zonder recept hebben verkocht. De site is offline gehaald.

Via de site werden onder meer benzodiazepinen verkocht, een middel tegen angst en ernstige slaapproblemen dat uiterst verslavend is en bij een onjuiste dosering schadelijk of zelfs dodelijk kan zijn.

De NVWA-IOD heeft beslag gelegd op bankrekeningen, cryptotegoeden, woningen, auto’s en luxegoederen van de verdachten. (ANP)

Meer over:FraudeMedicijnen

