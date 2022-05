Drie nieuwe directeuren ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo, de grootste zorgorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking, heeft drie nieuwe directeuren aangetrokken. Zij zijn begonnen, of beginnen binnenkort, in de regio Oost-Nederland, Groot Emaus en Advisium Zorg & Behandeling.

Frans Kamsteeg is deze maand begonnen als regiodirecteur van orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus in Ermelo. Daarmee vervangt hij Bija Westerhof, die na 22 jaar ‘s Heeren Loo heeft gekozen voor een sabbatical.

Paul Jochems begint 1 juli als directeur Advisium Zorg & Behandeling bij ’s Heeren Loo. Hij is hiermee een van de opvolgers van Timon Dijkman. Onder meer vanwege de sterke groei van Advisium wordt een tweede directeur verantwoordelijk voor het landelijke Expertisecentrum: de directeur Advisium Zorg & Bedrijfsvoering. De werving en selectieprocedure voor deze functie loopt. Op dit moment werkt Jochems als directeur Kwaliteit & Veiligheid bij Pluryn.

Sinds 1 april is Carola Ubink (51) de nieuwe directeur van regio Oost-Nederland. Zij is de laatste zeven jaar werkzaam geweest als directeur in de ouderenzorg. Carola is gepromoveerd op het gebied van klinische genetica. Ook heeft zij een aantal jaren als innovatiemanager in de zorg gewerkt.