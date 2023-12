Drie zorgorganisaties lanceren nachtrust-app voor ouderen

De Nacht & Rust-app fungeert als een digitaal slaapprotocol, waarmee zorgmedewerkers en behandelaars in staat zijn om nachtelijke onrust van bewoners in kaart te brengen en doeltreffend te behandelen. Een goede nachtrust is van groot belang, vooral voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld.

Eerste resultaten

Een pilotstudie, uitgevoerd door Zuyd Hogeschool, tonen positieve effecten op zowel cliënt- als medewerkersniveau. Cliënten ervaren gemiddeld een verbeterde nachtrust, en daardoor een prettiger dag- en nachtritme. De app wordt door zorgprofessionals beoordeeld als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar.

Inzet personeel

Medewerkers krijgen door de digitale toepassing meer instrumenten om slaapproblematiek effectief aan te pakken. Tegelijkertijd bevordert het de multidisciplinaire samenwerking over het thema slaap. Zo moet het bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van personeel binnen de sector.

Definitief rapport

Het definitieve onderzoeksrapport, gepland voor januari 2024, moet een gedetailleerder inzicht bieden in de effectiviteit van de Nacht & Rust-app. De de drie samenwerkende Limburgse zorgorganisaties werkten samen met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool, en het CZ zorgkantoor. De app is te downloaden via de App Store en de Google Play Store of via een aparte website.