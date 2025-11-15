Drie zwaargewonden door brand in woonzorgcentrum Tilburg

Door een brand in een woonzorgcentrum in Tilburg zijn drie mensen zwaargewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Wat hun verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt.

De brand woedt in het complex de Leyhoeve aan de Dokter Bloemenlaan. Zo’n tweehonderd bewoners worden geëvacueerd. Ze worden opgevangen in het Van der Valk-hotel ertegenover. Een deel is zelfstandig daarnaartoe gegaan, een deel werd door de hulpdiensten begeleid. Ook de mobiele eenheid is komen helpen bij de evacuatie, omdat die in de buurt was vanwege een voetbalwedstrijd.

Einde middag

De brand begon aan het einde van de middag op de tweede verdieping van het complex in het zuidoosten van Tilburg. De brand is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio niet uitslaand en was rond 18.30 uur wel al minder. Ook de rookontwikkeling neemt af. Daarnaast is er een waterlekkage door een gesprongen waterleiding. (ANP)