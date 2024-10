Driekwart van de Nederlanders heeft huisarts op loopafstand

Ruim 73 procent van de Nederlanders hoeft minder dan één kilometer te reizen naar de dichtstbijzijnde huisarts. Ook een fysiotherapeut en apotheek zijn vaak in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek door UnitedConsumers in samenwerking met VGZ.

UnitedConsumers, aanbieder van zorgverzekeringen, onderzocht samen met Coöperatie VGZ de afstand tussen postcodegebieden en verschillende zorgverleners.

Gemiddelde reisafstand

Wie in dunner bevolkt gebied woont, moet soms iets verder reizen naar de dichtstbijzijnde huisarts, fysiotherapeut of apotheek. De kans is 45 procent dat er binnen 1 kilometer een huisarts te vinden is. Maar de extra reisafstand valt meestal mee: er is 79 procent kans dat er wel een huisarts binnen 2 of 3 kilometer aanwezig is.

Gemiddeld is de afstand naar de huisarts in heel Nederland 1,1 kilometer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2013 was deze gemiddelde afstand nog 0,9 kilometer. De gemiddelde afstand is weliswaar niet groot, maar groeit wel aldus UnitedConsumers. (ANP)