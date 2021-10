Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht willen fuseren

Met de samenvoeging willen de organisaties beter voorbereid zijn op de enorme opgave in de ouderenzorg. “Helaas groeit het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen niet mee. Daarom willen wij ons gezamenlijk inzetten om het wonen, welzijn en ondersteunen van ouderen betaalbaar, bemensbaar en vooral ook persoonlijk te houden”, aldus Frank Kodden, bestuurder bij Driezorg.

Groen licht

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werken al langere tijd samen. “Nu is het tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat wij samen senioren in onze regio beter kunnen ondersteunen bij het prettig ouder worden op eigen wijze”, reageert Marco van Alderwegen, bestuurder van ZGIJV.

Zowel de raad van toezicht als de cliëntenraden en ondernemingsraden hebben groen licht gegeven voor een fusie. De komende maanden start het formele traject om de fusie te realiseren. De streefdatum om gefuseerd verder te gaan, staat op 1 januari 2023.