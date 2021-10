Duidelijkheid over bekostiging forensische ggz 2022

De Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en brancheorganisatie de Nederlandse ggz hebben afspraken gemaakt over de bekostiging van de forensische ggz voor 2022. Per 1 januari 2022 gaat de hele ggz over op een nieuw bekostigingssysteem; het zorgprestatiemodel. Voor de forensische zorg is nu duidelijk wat dit model betekent voor de inkomsten van de aanbieders.

Gemiddelde

Het uitgangspunt van de afspraken tussen de ggz en de DJI is dat de forensische zorg op macroniveau niet moet leiden tot hogere of lagere kosten. Daarom is er een norm afgesproken voor de vergoeding van de cliënten. De aanbieders krijgen evenveel per cliënt als cliënten dit jaar gemiddeld kosten. Pas als de kosten per cliënt meer dan 0,75 procent meer of minder kosten, wordt het verschil verrekend.

Tevreden

De Nederlandse ggz en DJI zijn “erg tevreden over dit gezamenlijke resultaat”, is te lezen op de website van de Nederlandse ggz. “Dit biedt het komende jaar zekerheid voor zowel de aanbieders als voor DJI als financier. De Nederlandse ggz hoopt dat de andere financiers van de ggz een voorbeeld nemen aan de wijze waarop DJI een verantwoorde en veilige overgang naar het zorgprestatiemodel vormgeeft.”