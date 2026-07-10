Duitse Bondsdag keurt omstreden hervorming gezondheidszorg goed

De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, is erop gericht de uitgaven voor de gezondheidszorg vanaf 2027 te verkleinen door een reeks kostenbesparende maatregelen die van invloed zijn op huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, apotheken en de farmaceutische industrie.

Hogere eigen bijdrage

Tot de voorstellen behoren hogere eigen bijdragen voor medicijnen op recept en strengere regels voor medeverzekering van partners.

Volgens de regering van bondskanselier Friedrich Merz zijn de maatregelen nodig om de financiën van het ziektekostenverzekeringsstelsel te stabiliseren en tegelijkertijd te voorkomen dat werknemers te maken krijgen met forse premieverhogingen.

Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit op de plannen. “De bijdragen zullen niet tot stabiliteit leiden, maar eerder tot faillissementen van ziekenhuizen, overbelaste huisartsen en psychotherapeuten die in de steek zijn gelaten”, aldus fractievoorzitter Britta Hasselmann van de Groenen. “Met deze wet worden de levens van mensen op het spel gezet”, zei Heidi Reichinnek van Die Linke.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Bondsraad, die naar verwachting later op vrijdag over het pakket stemt. Vrijdag is de laatste dag voordat het parlement met zomerreces gaat. (ANP)