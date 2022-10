‘Duitse ICD-fabrikant centraal in corruptieonderzoek Isala’

Het corruptieonderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala richt zich op kostbare, implanteerbare elektronische hartapparaten. Al sinds het najaar van 2020 onderzoekt het Openbaar Ministerie betalingen van een Duitse verkoper van ICD’s en pacemakers. Justitie vermoedt dat fabrikant Biotronik voor miljoenen aan steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in samenwerking met het Duitse weekblad Der Spiegel.

In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste implanteerbare defibrillatoren (ICD’s) van Nederland geplaatst. Het geldt als expertisecentrum, maar binnen de beroepsgroep leidt het hoge aantal implantaties in Zwolle tot discussie. Patiënten in Zwolle zijn zwaarder en ouder en krijgen vaker preventief een apparaat in hun lichaam dan gemiddeld.

Te snel

Al langer vragen toezichthouders, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars zich af of cardiologen niet te snel tot implantatie besluiten. Daarbij worden volgens critici de gezondheidsrisico’s onderschat. Er zijn grote financiële belangen mee gemoeid. Jaarlijks worden landelijk rond de 6.000 ICD’s geplaatst, waarbij alleen de apparatuur al 130 miljoen euro kost. Na een implantatie moet dag en nacht ondersteuning voor de patiënt beschikbaar zijn. (ANP)