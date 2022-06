‘Duizend patiënten overlijden onnodig op seh door lange wachttijd’

Zo’n duizend patiënten overlijden zouden onnodig op de spoedeisende hulp in Nederland door te lange wachttijden. Dit schat NVSHA-voorzitter en SEH-arts David Baden op basis van Brits onderzoek voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg

“De tekorten leiden onder andere tot overmatige drukte (crowding) en tot SEH-stops”, aldus NVSHA-voorzitter David Baden. “Dat is belastend voor het SEH-personeel, maar ook ronduit gevaarlijk voor patiënten.”

Extra sterfgevallen

In het Britse onderzoek concluderen de onderzoekers dat een wachttijd van vier tot zes uur zorgt voor een extra sterfgeval per 191 patiënten. Wachttijden van zes tot acht uur leiden tot 1 sterfgeval per 82 patiënten. Volgens de NVSHA moesten 180.000 seh-patiënten in Nederland, omgerekend 24 procent van het totaal, langer wachten dan vier uur. Dat zou betekenen dat zo’n 940 mensen op de seh overlijden door de lange wachttijd.

Uitstroom voorkomen

De drukte op de seh ontstaat onder meer door personeelstekorten bij huisartsen, wijkzorg en verpleegafdelingen. Hierdoor komen onnodig patiënten die anders door de huisarts behandeld worden op de seh terecht. Baden wijst ook op de gevolgen voor het personeel. “Laten we voorkomen dat vanwege de moeilijke en zware werkomstandigheden er een uitstroom van gespecialiseerde seh-artsen en -verpleegkundigen plaatsvindt. Maak het vakgebied aantrekkelijker. Dat kan onder andere door de erkenning van de spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme. Spoedeisende Geneeskunde is bijna overal ter wereld vanwege het bijzondere karakter, erkend als specialisme. In Europa is alleen Nederland de uitzondering. Erkenning als medisch specialisme maakt dat de aantrekkelijkheid van het vakgebied wordt behouden en komt bovendien internationale uitwisseling van kennis en personen ten goede.”

Opleidingsplekken

“Daarnaast is het van groot belang dat we het aantal opleidingsplekken in Nederland vergroten. Het aantal plaatsen is nu te beperkt ondanks grote interesse voor de opleiding! Dat is tegen de achtergrond van het tekort aan seh-artsen onbegrijpelijk. De NVSHA pleit al jaren voor een bredere inzet van de SEH-artsen en het borgen van bereikbare acute zorg. Niet alleen tijdens ‘kantooruren’, maar 24 uur per etmaal, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! Dat doet recht aan het belang van de spoedeisende hulp in Nederland. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. De beschikbaarheid van voldoende seh-artsen waarborgt voor patiënten dag en nacht bereikbare, adequate acute zorg en voor medici blijft het vak aantrekkelijk door het verlagen van de werkdruk. Dat is van groot belang in de strijd tegen de personele tekorten.”