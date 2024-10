ECDC: risico mpox-variant blijft laag na Duits geval

Het risico op een grote uitbraak van mpox in Europese landen blijft laag, ook nu een nieuwe variant voor het eerst in Duitsland is vastgesteld. Dat meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. De organisatie adviseert overheden om voorbereid te zijn en het virus goed in de gaten te houden.

Het Robert Koch Institut, de Duitse zusterorganisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), bevestigde dinsdag dat iemand besmet was geraakt met de zogeheten clade Ib. Het gaat om iemand die onlangs in Afrika was. De virusversie gaat sinds vorig jaar rond in Midden-Afrika. Duitsland is het vierde land buiten Afrika waar de virusversie opduikt, en het eerste buurland van Nederland.

Verspreiding Nederland

Het ECDC houdt rekening met meer “geïmporteerde gevallen” van de clade in Europese landen. In Nederland is de nieuwe clade nog niet vastgesteld. Volgens het RIVM is de kans momenteel klein dat de variant van het virus zich in Nederland verspreidt. (ANP)