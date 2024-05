Een op drie mensen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden

Ongeveer 35 procent van de volwassen Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat wil zeggen dat zij onvoldoende of beperkt in staat zijn om informatie over gezondheid en gezondheidszorg te vinden, te begrijpen en te gebruiken voor het nemen van beslissingen ten aanzien van de eigen gezondheid en zorg.

Dat blijkt uit onderzoek van Nivel: “Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden vinden het vaak lastig om hun weg te vinden in de zorg en om te communiceren met zorgverleners.”

Ook zijn ze minder goed in staat om te gaan met gezondheid en ziekte en hebben ze over het algemeen slechtere gezondheidsuitkomsten. “Daarmee zijn gezondheidsvaardigheden een belangrijke determinant van gezondheidsverschillen,” aldus de onderzoekers.

Gezondheidsvaardigheden zijn niet gelijk verdeeld in de bevolking, met name ouderen en mensen met een lager opleidingsniveau hebben vaker onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden.

De gezondheidsvaardigheden zijn de afgelopen jaren afgenomen. In 2012 had ‘slechts’ 29 procent beperkte of onvoldoende gezondheidsvaardigheden, aldus Nivel.

