Eén op tien ziekenhuizen voldoet niet aan volumenormen kankerzorg

Aanbieders van medisch specialistische zorg moeten elk jaar verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening aanleveren bij het Zorginstituut Nederland. De normen zijn opgesteld vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen. Dit geldt ook voor de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen.

Volumenormen niet gehaald

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben nu een factsheet opgesteld om inzicht te geven in de mate waarin de gestelde volumenormen worden gehaald. Bij de 20 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 11 procent van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2023, blijkt hieruit. Bij de in kaart gebrachte 10-of-meer-volumenormen ligt dit percentage met 14 procent iets hoger en bij de 20-of-meer volumenormen met 8 procent iets lager.

Zorginkoop

De indicatorenset is bedoeld voor het monitoren van de oncologische beroepsnormen voor interne sturing binnen ziekenhuizen en het verkrijgen van transparantie. Ook wordt de informatie gebruikt bij de zorginkoop van de zorgverzekeraars. “Vooral het op structurele basis niet voldoen aan de normen leidt tot consequenties zoals het niet meer uitvoeren of inkopen van de behandeling of het zoeken van (regionale) samenwerking op het betreffende gebied. Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) pleit voor het naleven van de bestaande volumenormen, met als eerste aandacht voor hoogcomplexe oncologische zorg en vaatchirurgie”, aldus de analisten van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Transparantie

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het meten van kwaliteit en de transparantie daarover. In de publicatie over oncologische zorg wordt per ziekenhuis en per aandoening duidelijk of er aan de kwaliteitseis, in dit geval een volumenorm, wordt voldaan. Deze transparantie is er nog lang niet bij alle aandoeningen. Daarom is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat er voor 50 procent van de ziektelast transparante kwaliteitsregistraties moeten komen.