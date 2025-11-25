11 procent zorg-zzp’ers zou liever in loondienst werken

Ruim een tiende van de zzp’ers in de sector zorg en welzijn zou liever in loondienst werken als ze de keuze krijgen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beeld: H_Ko/stock.adobe.com

Het CBS ondervroeg meerdere zelfstandigen uit verschillende sectoren naar hun voorkeuren. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld maar liefst een kwart van de zzp’ers met een pedagogisch beroep, zoals docenten en kinderopvangmedewerkers, de overstap naar vaste dienst zou willen maken.

Niet tevreden

In heel Nederland gaat het om ongeveer 11 procent van de zzp’ers die in vaste dienst zou willen komen. In de zorg gaat het om 11,4 procent van de zelfstandigen.

Van de zzp’ers is 81 procent tevreden of zeer tevreden met hun werk, 79 procent is dat met de arbeidsomstandigheden. Van degenen die niet tevreden zijn met hun werk, wil 30 procent liever in loondienst werken. Bij de tevreden zzp’ers is dat 7 procent.

Wet DBA

Ook zzp’ers die niet tevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden, zouden bij vrije keus vaker voor werken in loondienst kiezen (20 procent) dan degenen die daar wel tevreden mee zijn (9 procent).

Nadat vanaf 1 januari 2025 de wet DBA wordt gehandhaafd, daalt het aantal zelfstandigen in de zorg. Naar verluidt zou de manier waarop een groot gedeelte van de zzp’ers in de zorg werkt, daadwerkelijk schijnzelfstandig zijn.

Urgentie

De urgentie stijgt met de deadline van 1 januari 2026 in zicht. Dan dreigen er daadwerkelijk boetes voor organisaties die nog met zzp’ers werken.

Aantal zzp’ers afbouwen

Sommige organisaties lukt het niet om zzp’ers voor de deadline over te halen in loondienst te komen en dreigen zorg af te moeten schalen. Gehandicaptenzorginstellingen waarschuwden vorige week voor opnamestoppen voor de meest complexe zorg omdat daar maar een klein deel van de zzp’ers in vaste dienst wil.

“We hebben het aantal zzp’ers al enorm afgebouwd”, vertelde Maarten Sielcken van Hartekampgroep aan Zorgvisie. “Bij Hartekampgroep van 350 naar 200. Van die zzp’ers, met alle aanbiedingen die we hebben gedaan, extra bonussen, zijn er misschien 10 tot 15 in dienst gekomen. Je ziet dat ze niet in dienst komen.”

Ook diensten via uitzendbureaus laten lopen is geen optie voor deze instellingen. Zelfs de vijf grootste uitzendorganisaties, waarmee de zorgorganisaties afspraken hebben, kunnen nauwelijks personeel leveren voor deze specifieke doelgroep.