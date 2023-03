Effect dure nieuwe kankermedicijnen klein

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), die woensdag zijn gepubliceerd in het internationale vakblad Journal of the National Cancer Institute. De onderzoekers vergeleken de gegevens van Nederlandse patiënten bij wie tussen 2014 en 2018 kanker met uitzaaiingen werd vastgesteld met data van patiënten die de diagnose kregen tussen 1989 en 1993.

De verschillen blijken groot. Zo is de 5-jaarsoverleving bij uitgezaaide borstkanker gestegen van 14 naar 32 procent, en bij uitgezaaide prostaatkanker van 23 naar 42 procent. De grootste groep, patiënten met uitgezaaide niet kleincellige longkanker, boekte daarentegen nauwelijks vooruitgang. Bij alvleesklierkanker met uitzaaiingen was de winst in 25 jaar nihil: de overleving ging van 0 naar 1 procent. (ANP)