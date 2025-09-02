Eigen bijdrage jeugdzorg onzeker na ‘dubbele kabinetsval’

Mogelijk komt er toch geen eigen bijdrage in de jeugdzorg, of wordt de bijdrage beperkt. In een Kamerdebat blijkt een meerderheid de maatregel nog eens kritisch te willen bekijken.

Eerder waren de PVV en NSC nog gebonden aan coalitieafspraken. Maar na de ‘dubbele kabinetsval’, waarmee het vertrek van NSC uit het kabinet wordt bedoeld, hebben NSC en PVV de handen vrij om naar eigen inzicht voor of tegen voorstellen te stemmen.

Kritiek op PVV

Faith Bruyning (NSC) is bereid om samen met GroenLinks-PvdA en de SP “op te trekken” om “te kijken wat we kunnen doen”. Ook PVV’er Patrick Crijns wil “heel goed kijken” naar een mogelijk voorstel. “Het is heel raar dat je het eigen risico wilt afschaffen, maar een eigen bijdrage wilt vragen voor de jeugdzorg.”

Crijns’ opstelling kwam hem op felle kritiek te staan. Verschillende partijen vroegen zich hardop af waarom de PVV de eigen bijdrage niet had teruggedraaid toen de partij nog in het kabinet zat en twee bewindspersonen leverde aan het ministerie van Volksgezondheid.

Verwachtingen

SP-Kamerlid Sarah Dobbe vond het “bevreemdend” dat Crijns in haar ogen deed alsof de PVV eerder niet bij machte was de eigen bijdrage terug te draaien. Volgens Crijns waren er nu eenmaal afspraken gemaakt toen het coalitieakkoord werd gesloten en heeft de PVV zich verder hard ingezet voor de jeugdzorg. Een geïrriteerde Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) noemde dat “kul”: “de PVV heeft altijd grote woorden in de oppositie, maar je mag ook verwachten dat de partij in een coalitie iets voor elkaar krijgt”. Crijns moest haar gelijk geven toen Westerveld erop wees dat het woord ‘jeugdzorg’ niet in het PVV-verkiezingsprogramma voorkomt.

Geen plan

Staatssecretaris Judith Tielen benadrukt dat er nog geen uitgewerkt plan ligt voor een eigen bijdrage. Mogelijk gaat de maatregel niet gelden voor de hele jeugdzorg, maar alleen voor bepaalde onderdelen. Tielen hoopt dat de bijdrage de sterk toegenomen vraag naar jeugdzorg weer wat doet afnemen. (ANP)