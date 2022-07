Einde aan verwarring: AVG wordt arts VG

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) begin juli op LinkedIn. “De vlag hangt uit, want we zijn eruit… Ja, onze nieuwe naam is bekend!”, schrijft de NVAVG. “Om tot deze naam te komen, zijn we niet over één nacht ijs gegaan en hebben we goed geluisterd en veel gepraat. Iedereen die hierbij betrokken is geweest: bedankt!” Voor aiossen is er ook een kleine aanpassing, meldt Medisch Contact op 13 juli. Die worden voortaan aios VG genoemd.

Aardappels, vlees, groenten

Sinds de invoering van de AVG (die voor gegevensbescherming dus) in 2018 werden de artsen VG steeds minder zichtbaar in zoekmachines als Google. Eerst concurreerden ze alleen met ‘aardappels, vlees, groenten’, later werden de artsen helemaal onvindbaar.

De artsen hebben vastgehouden aan de term VG: verstandelijk gehandicapten. De eveneens gangbare term ‘verstandelijk beperkt’ ligt net zo gevoelig, oordeelt de NVAVG. Een meer neutrale benaming – ‘mensen met mogelijkheden’ – of een benaming in het Latijn, is te onbekend.