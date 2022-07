Einde aanmeldpauze GGNet

De aanmeldpauze voor gespecialiseerde ambulante ggz voor volwassenen van GGNet komt per 15 juli te vervallen. Huisartsen in de regio Zevenaar kunnen cliënten met angst- en stemmingsklachten, depressiviteit, psychotische klachten of ontwikkelingsstoornissen weer naar GGNet doorverwijzen.

Door de aanmeldpauze konden naar schatting zo’n 90 mensen die gespecialiseerde psychische hulp nodig hadden niet bij GGNet in Zevenaar terecht. Een enkeling is elders zorg geboden in regio’s als Doetinchem en Winterswijk. Voor de meesten heeft het geleid tot een verlenging van de wachttijd. Wel heeft GGNet de afgelopen zes maanden ongeveer 50 patiënten vanuit de crisisdienst opgevangen.

Projecten

GGNet heeft nieuwe collega’s aangenomen en heeft nog een aantal vacatures open staan. Er is een oplossing bedacht voor het wegwerken van de achterstanden en de werkprocessen zullen worden verbeterd. GGNet is begonnen met allerlei initiatieven en projecten om de ggz structureel en duurzaam te veranderen.

Blij

Nanda Los, manager ambulant in Zevenaar: “Vanaf 15 juli kan de deur gelukkig weer open, en daar zijn we blij mee! Wel gaan we de toestroom nauwlettend in de gaten houden, om te voorkomen dat we meteen weer overspoeld worden. Na binnenkomst van de verwijzing nemen onze behandelaars binnen twee weken telefonisch contact op met de patiënt om te zien wat hij nodig heeft. We kijken of deze hulp ook door andere partijen sneller geboden kan worden, alvorens we het intake traject starten.”