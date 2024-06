Els Govers vertrekt bij GGZ Westelijk Noord-Brabant

Per 1 januari 2025 legt Els Govers haar functie als bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) neer, na ruim vijf jaar te hebben gewerkt binnen de organisatie.

Volgens Govers is het, met haar 65e verjaardag in zicht, tijd voor een nieuwe levensfase. De raad van toezicht start binnenkort, samen met collega-bestuurder Quirijn Lok, de werving en selectie van een nieuwe zorginhoudelijk bestuurder.

Els Govers

Govers begon in september 2019 als lid van de raad van bestuur en blikt terug op een periode vol uitdagingen en inspirerende ontwikkelingen. Allereerst de coronacrisis en vervolgens haar eigen positionering als inhoudelijk bestuurder.

Tijdens haar bestuursperiode heeft Govers zich sterk gemaakt voor het doorbreken van stigma rondom psychische kwetsbaarheid, mede door haar eigen ervaringen als cliënt openlijk te delen. Deze aanpak leidde tot een nieuwe strategische koers in 2022, gericht op mensgerichte en vraaggestuurde zorg, die in samenwerking met regionale partners is vormgegeven.

Olvi Zanin, voorzitter van de raad van toezicht, spreekt zijn dank uit voor Govers’ inzet en benadrukt haar rol in het verbeteren van de zorgkwaliteit en het versterken van de verbinding tussen GGZ WNB en haar omgeving. “Els heeft GGZ WNB weer op de kaart gezet en de organisatie sterker in de samenleving gepositioneerd,” aldus Zanin.