EMA contracteert IQVIA in strijd tegen medicijntekorten

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is een samenwerking aangegaan met IQVIA, een wereldwijde aanbieder van klinisch onderzoek. IQVIA brengt onder meer medicijntekorten in kaart.

Hiermee krijgt EMA toegang tot de databanken van IQVIA met informatie over geneesmiddelenverbruik in de EU. Deze gegevens worden gebruikt voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen rond medicijntekorten.

Een recente analyse van IQVIA bracht meer dan 9.000 actieve medicijntekorten aan het licht op nationaal niveau in Europa, die therapiegebieden raken zoals geestelijke gezondheid, pijnbestrijding, antihypertensiva, antibacteriële middelen en oncologische middelen.

IQCIA heeft 88.000 medewerkers in meer dan 100 landen.