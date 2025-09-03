Envida neemt Limburgse woonlocatie van Vitalis over

Envida wil vanaf 1 april 2026 de zorg- en dienstverlening over nemen in Parc Imstenrade, de grootste seniorenresidentie van Nederland. Vitalis is de huidige zorgaanbieder van deze woonlocatie voor ouderen in Zuid-Limburg.

De locatie in Heerlen biedt allerlei verschillende woonvormen voor ouderen; van vrije sector appartementen tot kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het gaat om 241 huurappartementen, 57 koopappartementen, 23 verpleeghuisplaatsen, een zorgvilla en voorzieningen zoals een restaurant, kapper en fysioruimte.

Geen eigenaar

Envida wordt geen eigenaar of verhuurder van het vastgoed. Dat blijft van Aedifica, een Europese vastgoedpartij gespecialiseerd in zorgvastgoed. Wel is de bedoeling dat Envida langdurig de brasserie en zorggerelateerde ruimtes gaat huren.



Vitalis wilde Parc Imstenrade overdragen omdat de organisatie ‘de aandacht wil vestigen’ op de regio Eindhoven.