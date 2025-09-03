Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Envida neemt Limburgse woonlocatie van Vitalis over

,

Envida wil vanaf 1 april 2026 de zorg- en dienstverlening over nemen in Parc Imstenrade, de grootste seniorenresidentie van Nederland.  Vitalis is de huidige zorgaanbieder van deze woonlocatie voor ouderen in Zuid-Limburg.

De locatie in Heerlen biedt allerlei verschillende woonvormen voor ouderen; van vrije sector appartementen tot kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Het gaat om 241 huurappartementen, 57 koopappartementen, 23 verpleeghuisplaatsen, een zorgvilla en voorzieningen zoals een restaurant, kapper en fysioruimte.

Geen eigenaar

Envida wordt geen eigenaar of verhuurder van het vastgoed. Dat blijft van Aedifica, een Europese vastgoedpartij gespecialiseerd in zorgvastgoed. Wel is de bedoeling dat Envida langdurig de brasserie en zorggerelateerde ruimtes gaat huren.

Vitalis wilde Parc Imstenrade overdragen omdat de organisatie ‘de aandacht wil vestigen’ op de regio Eindhoven.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:12 MantelzorgNL wil waardering faciliteren met een lintje
15:31 EY: Financiële resultaten zorgsector ongekend goed, maar transformatie komt niet op gang
14:08 Envida neemt Limburgse woonlocatie van Vitalis over
11:47 Surplus benoemt nieuwe bestuurder
10:53 ActiZ lanceert modulaire AI-coördinator

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

139 Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties