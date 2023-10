Erasmus MC houdt vast aan twee kinderhartcentra

Het plan van UMC Utrecht en CAHAL (LUMC en Amsterdam UMC) om de kinderhartchirurgie voortaan samen te doen verandert wat het Erasmus MC betreft niets aan de noodzaak om de kinderhartchirurgie voortaan te concentreren in twee kinderhartcentra. De Rotterdammers gaan ervan uit dat het planningsbesluit om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Erasmus MC en UMC Groningen gewoon doorgaat.

“Wij hebben kennisgenomen van de plannen tot samenwerking tussen Amsterdam UMC, Leiden UMC en Utrecht UMC op het gebied van de kinderhartzorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders is essentieel. Deze samenwerking van deze drie UMC’s staat los van de noodzaak tot concentratie van de kinderhartchirurgie”, zegt het Erasmus MC in een persbericht.

IGJ wil twee kinderhartcentra

Het Erasmus MC verwijst naar het advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die stelt dat concentratie van kinderhartchirurgie in Nederland van vier naar twee centra belangrijk is voor een optimale kwaliteit van zorg. Hierdoor stijgt het aantal ingrepen per centrum, waardoor de behandelteams meer ervaring hebben en betere zorg leveren. Dat geeft kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking betere overlevingskansen. Het Erasmus MC onderschrijft deze kwaliteitsnorm van de IGJ volledig.

Erasmus MC voldoet aan criteria

Daarnaast wijst het Erasmus MC erop dat het ziekenhuis steeds aan alle gestelde criteria heeft voldaan. “Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het besluit van de minister van VWS om het aantal chirurgische centra terug te brengen tot twee, de kwaliteit van de kinderhartchirurgie in Nederland waarborgt. Daarbij is ook een acceptabele werkdruk van de (kinder)hartchirurgen, de kinder-interventiecardiologen en de teams daaromheen meegewogen.”

Planningsbesluit kinderhartchirurgie

Verder benadrukt het Erasmus MC het belang van een goede samenwerking met alle kinderhartcentra. Het umc wil graag het besluit van minister Ernst Kuipers van VWS, voormalig Erasmus MC-topman, uitvoeren. “Het Erasmus MC heeft daarbij goede ervaring met het samenwerkingsmodel met het Radboud UMC in Nijmegen. Wij zien dat ouders en patiënten daar tevreden over zijn, omdat ze bij zo’n hoogcomplexe aandoening de beste zorg willen voor hun kind of, bij een volwassen patiënt, voor zichzelf.”