Erasmus MC sluit zich aan bij Rotterdam/Den Haag IT-Circle

Het Erasmus MC is deelnemer geworden van IT-Circle Nederland. Het umc tekende deze week voor de het samenwerkingsverband. Binnen het netwerk wordt IT-kennis gedeeld.



Bij IT-Circle Nederland zijn bedrijven, overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en medische centra aangesloten. KLM, UWV, Rabobank, Hogeschool Rotterdam, NXP, de Belastingdienst, de Politie, Gemeente Eindhoven en de Sociale Verzekeringsbank behoren tot het netwerk.

“De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan zeer snel”, zegt Simon Vermeer, CIO van het Erasmus MC. “De impact van technologie in zorg, onderzoek en onderwijs neemt hierbij toe. Het Erasmus MC ontwikkelt zich daarom de komende jaren tot een technisch universitair medisch centrum. Om in deze ontwikkelingen voorop te blijven lopen moet de IT-afdeling snel kunnen inspelen op veranderingen. Dit doen we door van anderen te leren hoe we moderne en innovatieve oplossingen kunnen realiseren of juist slim kunnen afnemen van derden. De IT-Circle biedt een veilige, laagdrempelige en praktische manier om dit te verwezenlijken.”