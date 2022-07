Erasmus MC start leefstijlzorgloket

Internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum heeft in het Erasmus MC een leefstijlzorgloket geopend. Daar kunnen specialisten hun patiënten naar doorverwijzen voor begeleiding bij een gezondere leefstijl.

Dat meldt Erasmus MC op 19 juli. Met het nieuwe loket kan het ziekenhuis meer inzetten op zorggerelateerde preventie. “Dat betekent dat we gezonde leefstijl onderdeel maken van de reguliere behandeling”, aldus Van Rossum. Het loket kan ook ondersteuning bieden bij leefstijlzorg of sociale hulp thuis.

Leefstijlbehandelingen

In het leefstijlzorgloket ontvangen leefstijlzorgcoördinatoren patiënten van de afdelingen Interne Geneeskunde, Cardiologie en Leverziekten. De coördinatoren voeren een intake en metingen uit en gaan vervolgens samen met de patiënt op zoek naar een leefstijlbehandeling die past bij hun wensen en behoeften, zoals een beweegprogramma, gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een dieet, wandelcoaching of fysiotherapie – maar ook verwijzingen naar het sociaal domein, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening, zijn mogelijk. De leefstijlzorgcoördinatoren werken samen met een netwerk aan zorgverleners in de eerste lijn.

VGZ

Een van de partners in het project binnen Erasmus MC is zorgverzekeraar VGZ. Als het leefstijlzorgloket succesvol is, wordt het beschikbaar voor alle patiënten binnen Erasmus MC en mogelijk naar andere umc’s om een netwerk van leefstijlzorgaanbieders met een landelijke dekking te realiseren.