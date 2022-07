Eric Starmans nieuwe bestuurder Juvent

Eric Starmans start per 15 oktober als bestuurder van Juvent. Hij volgt hiermee interim-bestuurder Gerton Heyne op. Momenteel is Starmans bestuurder van XONAR, eerder was hij directeur bij Koraal.

“Samen met de medewerkers van Juvent wil ik me inzetten voor het behoud en de innovatie van duurzame specialistische jeugdzorg”, aldus Starmans in een persbericht. “In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen, jongeren en gezinnen in Zeeland die dat nodig hebben, maar ook voor de jeugdzorgprofessionals zelf.”

Toekomstbestendig

“De jeugdzorg is al jaren sterk in beweging en zal dat ook naar de toekomst toe blijven. Hoe houden we binnen dit domein met de tekorten op de gemeentelijke begrotingen en de groeiende uitdagingen van de arbeids- en vrijwilligersmarkt deze noodzakelijke (gespecialiseerde) jeugdhulp toekomstbestendig? Dat vraagt om out-of-the-box naar innovatieve samenwerkingsoplossingen te denken en jezelf meer als netwerkorganisatie te profileren. Dat is spannend maar bovenal heel uitdagend en inspirerend voor elke collega binnen Juvent en niet minder voor haar bestuurder.”