‘Erken hulp bij huishouden als voorwaarde langer thuis wonen’

Directe aanleiding is onderzoek van het kabinet naar hoe de beheersbaarheid van de ouderenzorg kan worden vergroot. Een van die voorgestelde maatregelen is de Hulp bij Huishouden uit de Wmo schrappen. Voor ouderenzorgorganisaties vinden dat hulp bij huishouden het fundament is voor zorg thuis.

Geen andere voorzieningen meer

De ouderenzorgorganisaties hebben een position paper geschreven. Hierin wordt uitgelegd waarom hulp bij huishouden de basis is om mensen thuis te kunnen laten wonen. “Dat ouderen langer thuis kunnen wonen, werd eerder gebracht als een luxe optie, maar is inmiddels vaak noodzaak. Simpelweg omdat er geen andere voorzieningen meer voorhanden zijn. Als je op de juiste manier ondersteunt kun je iemand lang met minimale ondersteuning helpen, maar blijft deze vorm van ondersteuning achterwege, dan neemt de zorgbehoefte snel toe. Het inzetten van Hulp bij Huishouden draagt hierbij positief bij aan het uitstellen, dan wel voorkomen van zwaardere zorg.”