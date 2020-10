Ervaringsdeskundigen vaker ingezet binnen de ggz

Mensen die zelf psychiatrische problemen hebben gehad worden steeds meer ingezet binnen de ggz. Nederland is het eerste land waar deze vorm van ervaringsdeskundigheid wordt geprofessionaliseerd.

Het gebeurt op steeds meer plekken: ervaringsdeskundigen ondersteunen cliënten die nu kampen met psychische problemen. Volgens een schatting van beroepsvereniging VvEd werken er naast psychologen en psychiaters nu ruim 2000 ervaringsdeskundigen in de ggz, meldt de NOS. Ook laat Marjo Boer van de VvEd weten dat de opleidingen steeds populairder worden. Alleen ervaring is volgens haar is niet voldoende om direct aan het werk te kunnen.

Professionaliseringslag

Afgelopen voorjaar kreeg de vereniging samen met o.a. het Trimbos Instituut een half miljoen euro overheidssubsidie. Deze zak met geld wordt ingezet om een register en een beroepsstandaard te ontwikkelen, waar aandacht voor zaken als integriteit en belangenafweging. “Nederland is het eerste land waar ervaringsdeskundigheid in de ggz wordt geprofessionaliseerd”, aldus Boer.