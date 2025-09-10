Espria-dochter De Trans gaat op in Cosis en Vanboeijen

De Trans, actief in de gehandicaptenzorg in Groningen en Drenthe, kampt al geruime tijd met financiële problemen. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de zorg, hebben Espria, Cosis en Vanboeijen samen met zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis een toekomstverkenning uitgevoerd. Op basis daarvan is een plan opgesteld waarin Cosis en Vanboeijen de zorgverlening van De Trans overnemen.

Het plan richt zich op duurzame en toekomstbestendige ondersteuning, ondanks de toenemende zorgvraag en het tekort aan gekwalificeerd personeel. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met Espria en De Trans.

Regionale aanwezigheid

Volgens Ria Stegehuis, bestuurder van Espria, is het besluit cruciaal voor de toekomst van de cliënten: “Wij willen de continuïteit van goede zorg voor cliënten van De Trans waarborgen. We hebben er vertrouwen in dat Cosis en Vanboeijen, met hun ervaring en regionale aanwezigheid, de juiste partners zijn om deze zorg voort te zetten.”

Ook de bestuurders van Cosis en Vanboeijen benadrukken het belang van een soepele overgang. “We zijn dankbaar dat we een robuuste en duurzame oplossing mogen bieden voor cliënten en medewerkers van De Trans,” zeggen Bert Hogeboom (Cosis) en Johan Dusseljee (Vanboeijen). “We zullen hen met open armen ontvangen. Uitgangspunt is dat cliënten hun vertrouwde begeleiders behouden.”

Bekende gezichten

De medewerkers van De Trans verhuizen mee naar Cosis of Vanboeijen, zodat de zorg zoveel mogelijk met bekende gezichten wordt voortgezet. Door samenwerking, het delen van expertise en het benutten van schaalvoordelen willen de organisaties een stevig fundament leggen voor duurzame zorg en huisvesting.

Tot aan de overname op 1 januari 2026 volgt een zorgvuldig traject van uitwerking, inspraak en samenspraak. De Trans houdt daarna op te bestaan als zelfstandige organisatie. De inhoudelijke overgang naar Cosis of Vanboeijen zal gefaseerd en met zorg plaatsvinden.

Het definitieve besluit wordt genomen nadat interne medezeggenschapsraden en externe toezichthouders, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Autoriteit Consument en Markt, hun goedkeuring hebben gegeven.