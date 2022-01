Esther Cobussen MT-lid programmadirectie Pandemische paraatheid VWS

Esther Cobussen wordt per 1 februari 2022 benoemd als MT-lid bij de programmadirectie Pandemische paraatheid Publieke Gezondheid bij VWS. Samen met de gesprekspartners binnen en buiten VWS gaat zij onder andere de beleidsagenda Pandemische paraatheid opstellen en vertalen naar een aanpak met concrete doelen en resultaten. Kern van deze agenda zal zijn het verbeteren van de paraatheid en het vergroten van ons aanpassingsvermogen om in de toekomst verschillende gezondheidscrises aan te kunnen.

“De politieke en maatschappelijke druk om zichtbare successen te boeken is hoog”, zegt Francine L’Ortye, kwartiermaker en beoogd programmadirecteur Pandemische Paraatheid. “De directie bevindt zich nu nog in de opstartfase met een klein team. Maar we gaan snel groeien en zullen in hoog tempo programmaresultaten moeten gaan neerzetten. Esther neemt naast leidinggevende ervaring ook ervaring in het bouwen aan programma’s mee en gaat zo een stevige bijdrage leveren.”

OCW

Cobussen is sinds 2002 werkzaam bij OCW in verschillende leidinggevende functies. Sinds 2017 was zij plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de afdeling Beroepsonderwijs, Zorg en Onderwijsondersteuning en sinds 2020 is zij werkzaam als MT-lid Casuïstiek bij de Jeugdautoriteit. Esther studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en heeft naast de Interdepartementale Management Leergang (IML) diverse leiderschapstrainingen gedaan onder meer aan de Baak en ROI.