ETZ hanteert ‘hard plafond’ voor DSW-verzekerden

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en zorgverzekeraar DSW hebben afgesproken dat er in 2025 een maximaal bedrag is voor de zorg aan DSW-verzekerden. Het ETZ vindt dat inkopen van zorg op basis van nacalculatie tegen de laagste vergoeding niet bijdraagt aan passende zorg.

ETZ en DSW hebben gekozen voor een afspraak waarbij een maximaal bedrag beschikbaar is voor de zorg aan DSW-verzekerden. Zolang dit budget beschikbaar is, kunnen DSW-verzekerden in het ETZ terecht. Als dit maximale bedrag in de loop van 2025 wordt bereikt, ziet het ETZ zich genoodzaakt deze verzekerden naar een ander ziekenhuis te sturen. De coördinatie daarvan ligt bij DSW.

DSW-verzekerden kunnen ook eerst zelf de rekening voor een behandeling in het ETZ betalen om die vervolgens bij DSW te declareren.

Dit geldt niet voor de spoedzorg en patiënten waarvan de behandeling al is gestart.